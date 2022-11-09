大陸浙江一間動物園近日出現有趣畫面，一隻老虎與花豹共處一室，花豹竟變成老虎的奴才，幫對方按摩身體，而老虎全程舒服的趴在地上，花豹賣力模樣逗樂一票網友，專家指出，花豹與老虎可能從小一起長大，所以彼此非常熟悉，也有可能是花豹將老虎視為媽媽。

根據《澎湃新聞》報導，浙江湖州市「龍之夢動物世界」一隻老虎與花豹被關在同一展區，有趣的是，兩隻大貓在一起並未打架，相處模式非常和諧，花豹還變成老虎的按摩師，伸出兩隻前爪不停揉捏老虎的身體，像是在幫對方「抓龍」（台語，按摩的意思），飼養員發現後將畫面拍下，上傳至微博引發討論。

龍之夢動物世界工作人員提到，遊客來到園區參觀時，確實可以看到老虎和花豹共處一室，但想看到花豹幫老虎按摩，可能就要碰碰運氣了。不少網友表示，「豹生艱難」、「沒想到花豹在動物園也過得不容易，平時還要幫老虎按摩」。

武漢動物園專家高燕鴻則解釋，從影片分析花豹的行為，推測牠應該是在「踩奶」，就像寵物貓一樣，牠們在放鬆的情況下，會在柔軟物體上用前爪緩慢交替踩動，而兩隻大貓為何能和諧相處，一種狀況是花豹從小和老虎一起長大，所以彼此非常熟悉，另外一種是老虎可能為雌性，哺乳期間幫忙撫養小花豹，因此花豹長大後就將牠視為母親。