古代帝王為了鞏固勢力，因此經常和其他國家進行政治聯姻，然而這些嫁出去的公主大多命運多舛。唐玄宗為了攏絡周邊外族，將宗室女楊氏封為「宜芳公主」嫁給奚族首領，然而才成親短短6個月，奚族就起兵造反，在軍隊面前砍下公主的頭祭旗。

綜合陸媒報導，宜芳公主的身世成謎，按《舊唐書》記載，她是唐玄宗的外孫女，在《唐會典》、《資治通鑒》和《冊府元龜》，她又成了玄宗的外甥女，但最可信的說法來自《新唐書》，稱宜芳公主只是宗室出女。當時大唐王朝十分強盛，但四周外族不斷侵犯，如果全憑武力解決，就得耗費過多的精力、國力，因此當玄宗得知東北地區的契丹、奚族降唐後，便試圖以手段攏絡2族首領。

玄宗先是冊封奚王李延寵為饒樂府都督、懷信王，再使出「和親政策」，將宗室出女楊氏冊封為宜芳公主，與李延寵成婚，公主雖然心裡不願意，卻難違皇命，只好淚別父母與家鄉遠嫁，和親隊伍行經虛池驛時，公主還悲從中來，在驛館牆上寫下詩作《虛池驛題屏風》，「出嫁辭鄉國，由來此別難。聖恩愁遠道，行路泣相看。沙塞容顏盡，邊隅粉黛殘。妾心何所斷，他日望長安。」

然而當時擔任平盧、范陽兩鎮節度使的安祿山為了用軍功向玄宗邀寵，竟數次無故侵襲奚族和契丹，以激怒2族，最終奚族和契丹真的造反，在正式起兵之前，他們分別將自己的和親公主押到三軍陣前，當場砍下她們的人頭祭旗，可憐的宜芳公主結婚才短短6個月，就慘死異鄉。