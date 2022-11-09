飼主帶愛犬外出散步時，最擔心愛犬突然暴衝，會讓寵物穿上胸背帶牽繩，但並非每隻狗都能接受。澳洲一名飼主養了一隻大型犬，近日準備胸背帶給毛孩穿，但愛犬卻非常抗拒，小主人只能親自示範，演示套上牽繩才有飯吃的戲碼，沒想到竟意外有效。

小主人示範如何套上胸背帶，原本拒穿的愛犬之後竟妥協了。(影片來源/YouTube/【バイリンガル犬】レトリバーのえんぞう)

澳洲一名女飼主養了一隻大型犬「恩佐」（えんぞう），牠是黃金獵犬與褐色拉布拉多犬的混種犬，由於愛犬的體型比較大，飼主便買了一件胸背帶牽繩，外出散步時比較不容易暴衝，豈料「恩佐」一看到胸背帶，就表現出極度反感的行為，不管飼主如何幫牠套，「恩佐」都會想盡辦法掙脫。

女飼主的兒子發現後，突發奇想決定自己示範，他先是四肢著地，假裝自己是一隻狗，隨後讓牽繩套到身上，隨後跟著父母的指示走出屋外，繞了一圈返回屋內，飼主再拿出「恩佐」最喜歡的零食作為獎勵，「恩佐」看到小主人趴地時，起初都愣在原地，搞不清楚對方在幹嘛，直至看到零食後才變得很興奮。

有趣的是，當飼主再度拿出胸背帶套在「恩佐」身上時，牠竟然不再反抗，似乎聽懂主人的意思，過程被分享至YouTube，累積57萬觀看次數，不少網友表示「大型犬真的很聰明，牠們善於觀察人類的行為」、「佐恩一開始的臉超困惑，直到看到零食就坐不住了」、「好聰明啊！我以前也做過這種事，但我家的狗根本看不懂，全程滿頭問號」。