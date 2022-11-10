美國佛羅里達州一名正妹科學家蘿絲（Rosie Moore）近日在社群網站PO出一段駭人影片，只見一條長達18英尺（約5.5公尺）的緬甸蟒，腹部異常鼓起，沒想到解剖後竟然拖出一整隻完整的鱷魚，震撼畫面曝光後吸引逾千萬網友觀看。

綜合外媒報導，佛羅里達州遭外來種緬甸蟒入侵，嚴重影響當地的本土生態，尤其是對哺乳動物產生巨大影響。近日一條長達18英尺（約5.5公尺）的緬甸蟒，在佛羅里達大沼澤地國家公園被捕獲，由於緬甸蟒的腹部鼓起的程度相當誇張，目擊者認為牠應該是吞下了一隻鹿或是鱷魚，所以體型顯得相當巨大。

緬甸蟒遭到安樂死後，移交給蘿絲的研究團隊進行解剖，收集科學樣本，果然眾人在巨蟒腹部發現一整隻完整的鱷魚，讓蘿絲大感震驚，「這是我第一次親眼看到巨蟒吞下鱷魚的場景」。

事後蘿絲將解剖影片PO網，由於畫面太過震撼，立即遭到瘋傳，累積觀看次數逾1千多萬，網友們紛紛留言驚呼「這是我見過的最瘋狂的畫面」、「牠的體型感覺已經可以吃人了」、「連鱷魚都吞得下去」、「牠們真的能夠消化那麼大隻的鱷魚嗎」。