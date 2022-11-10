真的有時空旅人？美國網友近日查看貓王在1977年最後一次表演畫面，發現底下一名粉絲手拿疑似智慧型手機的物品，讓他覺得非常有趣，隨後將此事分享至論壇Reddit，有人直呼這名粉絲是從未來穿越到過去的時空旅人，但多數人認為這應該是老舊型號相機。

根據《鏡報》報導，一名網友@hannah3186在論壇Reddit寫下「貓王最後演唱會上的時空旅人」，並貼出貓王艾維斯．普里斯萊（Elvis Presley）1977年6月的演唱會片段，影片中貓王正在與台下觀眾互動，粉絲激動的歡呼，其中一名女子手拿直立方形物體，上面似乎還有鏡頭，看起來像是現代才有的智慧型手機。

世上第一款可攜式手機於西元1983年問世，體積像2塊磚頭，而首支智慧型手機直到1994年才推出，因此在1977年根本不太可能有手機，不少網友表示，「這位女子手持的方式，看起來真的很像手機」、「如果可以穿越到過去看貓王表演，我也一定會帶手機」，不過多數人認為，人們喜歡腦補，看到古代類似現代的商品外型，就會聯想到時空旅人，指該名女粉絲拿的可能是菸盒，或老舊型號的柯達相機。

類似事件不只一起，先前也有一個YouTube頻道「Still speak Out」指出，一件2500年前的古希臘陶器上繪有高科技產品，只見畫中男子手拿板子和筆，看起來像現代的「筆記型電腦」和「觸控筆」，不過考古學家基爾格羅夫（Kristina Killgrove）解釋，陶器所繪的板子及筆，應該是當時用來寫字的「蠟板」，也就是表面塗有一層蠟的木板，還有用於在蠟板書寫的工具「尖筆」。