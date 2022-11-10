英國一名女子日前在沙灘上遛狗，意外發現了巨型白色不明物體，用腳輕輕一踢，它還會像果凍一樣搖晃，女子事後將照片分享到臉書上，引發網友熱議，大家紛紛猜測這個不明物體的「真面目」，而海洋生物學家看到照片後，認為應該是母鯨魚的胎盤。

根據《每日郵報》報導，50歲的海倫（Helen Marlow）在康沃爾郡馬拉扎恩（Marazion）沙灘上遛狗時，發現了異常巨大的白色不明物體，上方還纏繞著一些海藻，「它似乎是肉質物體，卻沒有明確的特徵，像是四肢之類的，看起來就只是一團。」海倫不敢用手觸碰，只好用腳輕輕踢了一下，發現這個東西竟像一顆巨大果凍一樣開始搖晃。

海倫觀察後發現，該物體寬約1.5公尺，厚度30~40公分左右，沒有任何氣味，外觀上看起來也沒有任何損傷。為了得知這個不明物體的「真面目」，海倫將照片PO上臉書，尋求網友的幫助，有人認為單純只是垃圾，也有人覺得看起來像能測量氣壓、溫度等數值的探空氣球，或是動物的內臟。

英國海洋保護官員艾比（Abby Crosby）表示，當地的海洋生物學家看到照片後，認為這應該是母鯨魚的胎盤，如果檢驗後真的確認為胎盤，就代表該海域有新生的鯨魚寶寶，是件值得開心的事情。但有其他專家提出不同看法，英國鯨豚擱淺調查計畫組織（UK Cetacean Strandings Investigation Programme）的羅伯（Rob Deaville）認為，這坨白色的不明物體更像是某個海洋生物的腸道或胃，「可能是大型鯨類動物。」