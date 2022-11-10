芬蘭一名23歲女子愛上了繼父的兒子，這段禁忌的繼兄妹之戀起初受到不少人質疑，讓女子也開始懷疑自己，所幸父母都相當支持他們的戀情，鼓勵他們去做「覺得正確的事情」，最終小倆口在親朋好友的祝福下，於交往1年後結婚。

根據《紐約郵報》報導，23歲女子瑪蒂爾達（Matilda Eriksson）的母親於2019年再婚，繼父原先就有一名大她4歲的兒子薩穆利（Samuli Eriksson），父母的婚姻也使2人相識、成為繼兄妹。豈料這段「兄妹情」在2021年變質，某次2人出遊時，薩穆利突然親吻瑪蒂爾達，她雖然有些嚇到，仍熱情回應，雙方從此墜入愛河。

不久後，這對繼兄妹就升級為戀人，同時開始了同居生活。瑪蒂爾達透露，起初朋友聽到他們的戀情時都十分質疑，有些人會批評他們的關係，這讓瑪蒂爾達不知所措，甚至開始懷疑「這樣做真的好嗎？」但她的媽媽得知兒女正在交往後，卻大力的支持與鼓勵他們，要2人做「覺得正確的事情」，繼父也相當贊成他們交往。

有了父母的支持，瑪蒂爾達終於鼓起勇氣，決定和薩穆利共度下半生，但害怕因為法律關係無法順利完婚，所幸瑪蒂爾達有一名就讀法律系的閨密，對方查過資料後，再三和他們保證沒問題，小倆口才終於鬆了一口氣，在今年7月舉辦婚禮。