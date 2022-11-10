東漢末年割據勢力之一的「袁紹」，不僅出身門第，而且治理能力強，極盛時期擁有4州，一度被視為東漢末年最強諸侯，豈料由於他不懂用人，導致擁有10萬軍隊的他，在官渡之戰輸給曹操，之後袁氏家族又發生爭權內鬨，最終走向滅亡。

根據《梨視頻》報導，袁紹出自著名士族汝南袁氏，家庭條件好，在當時看重門第的社會，擁有非常高的威望，在《三國志．魏志．袁紹傳》記載，袁紹祖上「四世三公」，其中三公就是指執掌朝政的大臣，表示袁紹家族世代都官居高位。

袁紹的軍事武力強 ，他曾擊敗公孫瓚，佔有青、幽、冀、并四州之地，根據《三國志》記載，袁紹初到冀州時，當地道路上都是屍體，百姓過得民不聊生，他花了10年時間整治，擁有10萬大軍及穩定的軍糧供應，而且行政寬仁，深受河北百姓愛戴。

建安5年，袁紹率領11萬軍隊渡過黃河，向曹操發動進攻，也就是史稱的「官渡之戰」，當時曹操內部又發生判亂，導致主戰場士兵僅萬人左右，而且當時袁紹手下有4位猛將，分別是張郃、文丑、顏良及高覽，看似勝券在握，但他卻因不懂用人而戰敗。

袁紹當時底下的謀士為沮授和田豐，實力可說是與諸葛亮不相上下，他們勸袁紹挾天子以令諸侯，但並未被採納，反被曹操捷足先登，當田豐勸別打官渡之戰，袁紹卻執意要攻，甚至判田豐下獄賜死，在官渡之戰期間，沮授指曹操軍糧不足，建議袁紹應該打持久戰，但他卻不聽，反而聽信愛出餿主意的謀士郭圖，導致袁軍因此打敗仗。

袁紹輸了官渡之戰後，雖然軍力被削弱，但依舊與曹操勢均力敵，之後在倉亭之戰又敗給曹軍，沒多久他就病逝，而袁家為爭權而發生內鬥，最終被曹操滅掉。