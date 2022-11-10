奈良公園是日本知名景點，民眾可以購買鹿餅餵牠們，每年吸引許多觀光客朝聖。近日一名網友到奈良鹿園遊玩，發現園區裡的鹿數量非常多，乍看之下奈良鹿像是複製貼上一樣，全部擠在一起，畫面非常壯觀，讓不少網友直呼可愛。

日本一名女網友「すみれ」在推特提到，近日她朋友到奈良遊玩，發現奈良公園裡鹿的數量非常多，由於受疫情影響，公園內的遊客非常少，只見所有鹿都趴在草地上，表情跟動作幾乎一模一樣，讓原PO覺得非常有趣，更說「鹿多到我以為是合成照」。

這張照片也被臉書粉專「動物星球頻道（台灣）」分享，指奈良公園裡的鹿，繁殖至今已1300多年，據說園區內仍存在後腳有白毛的鹿，而奈良人相信，長出白毛的鹿是神的使者後代，若是能親眼看到牠們就能獲得好運。

不少網友表示「多到讓我密集恐懼發作」、「鹿分身之術」、「拿出鹿餅不知道會不會大暴動」，還有人提到，鹿看似很溫馴，但牠們為了食物會生氣，「之前去奈良公園時，我的雨衣還被這些強盜鹿咬破，甚至被追著跑」、「有些鹿很像流氓，不給吃就撞人，甚至還會啃遊客的衣服、包包」、「記得小時候去餵鹿餅，鹿把我手也一起咬下去」。