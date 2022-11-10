印度一處村莊近日遭到一隻花豹入侵，不僅試圖攻擊圍觀群眾，看見馬路上一台機車經過還起了殺心，回頭進行隨機攻擊，短短3秒就將騎士撂倒在地，過程中有一隻小狗不小心誤闖戰場，立即嚇得倉皇奔逃。面對見義勇為的民眾投擲石頭嚇阻，花豹又立刻鎖定對方追擊，險象環生的驚悚影片曝光後在網路上不斷瘋傳。

綜合外媒報導，印度南部城鎮克里斯赫納拉賈納加爾（Krishnarajanagara）本月4日發生一起駭人事件，一隻花豹朝著手無寸鐵的人類進行襲擊。畫面中可見，花豹一開始還試圖瞪牆跳上高處，攻擊大批圍觀民眾，計畫失敗後牠立即將目標轉向身後一名剛好騎車路過的無辜騎士，以迅雷不及掩耳的速度撲倒機車，過程僅花了3秒就將人撂倒，騎士當下雖發現花豹朝自己飛奔而來，但根本沒有時間反應，就已經跌落在地。

期間一隻流浪狗不小心誤闖戰場，擔心遭受池魚之殃，淪為花豹獵物，嚇得拔腿狂奔；不少目擊者看見花豹攻擊騎士也倉皇避難。此時一名正義男子見狀，立即挺身而出，手持石頭擲向花豹，試圖進行嚇阻，不料此舉當場惹怒花豹，瞬間衝出草叢對男子追擊，站在高處的圍觀群眾不禁爆出尖叫，畫面也就此中斷。

報導指出，該名正義男子的真實身分是一名森林巡守員，所幸他與機車騎士僅受到輕傷。而幾小時過後，網路上也出現一段當地村民捕捉到花豹的影片，只見數名男子用盡全身力氣將花豹制伏在地，並狠狠壓制其頭部，儘管花豹不斷掙扎，但仍無法脫身。據悉花豹的傷勢不嚴重，後續將交由當地的森林管理局接手救援。