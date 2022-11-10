I would like to Invite you all on a journey that I am on. I am eating a rotisserie chicken every day for 30 days. Today is day 11. I will keep you all updated as I get closer to my goal. Thank you. pic.twitter.com/HlFYrzGQIN — smooth recess (@AlexiconTom) October 8, 2022

每天吃什麼是不少人的煩惱，最怕食物因此吃膩，但美國一名31歲男子卻挑戰連吃40天烤雞，消息一出在網路上引發關注，最後一天甚至吸引大批民眾到場見證，最終挑戰成功，身體也出現驚人變化。

美國費城一位名叫托明斯基（Alexander Tominsky）的31歲男子，本身是一位服務生，他在9月29日時宣布要展開為期30天的「每日一雞」計畫，挑戰每天吃下一整隻烤雞，並且將每天的進食畫面PO上網路，意外獲得網友熱烈迴響。到了第30天後，又自行加碼10天，最終在11月7日完成為期40天的挑戰。

有趣的是，他在挑戰結束之前還在鎮上張貼了海報，表示自己將在德拉瓦河（Delaware River）碼頭上舉辦見面會，邀請粉絲到場見證他的最後一頓烤雞餐，而為了避免民眾誤會，他還特別幽默提醒，「注意！這不是派對」。此外，他也在碼頭鋪了通往餐桌的紅地毯，屆時自己會走上紅毯，迎接最後一次的烤雞餐，儀式感十足。

而他的粉絲也非常捧場，當天有多達500人前往現場，見證托明斯基在第40天吃下第40隻烤雞，還有人戲稱他是「費城雞人」。雖然托明斯基在後期只要聞到烤雞就會反胃，但仍靠著驚人意志力完成挑戰，就在他吞下最後一口雞肉時，現場頓時歡聲雷動，不只他異常興奮，粉絲也陷入狂喜。

托明斯基表示，「雖然這只是犧牲我的一點點不方便，但似乎給人們帶來了很多歡樂」，但他也坦言，烤雞中過多的鈉含量讓自己不斷脹氣，現在對烤雞厭惡至極，而在整個挑戰過程中，由於每天只吃一隻烤雞，也因此瘦了整整16磅（約7.2公斤）。

33 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/I1RQ69jQoD — smooth recess (@AlexiconTom) October 30, 2022