許多家長喜歡帶小孩去動物園玩，不過有時動物的行為，可能不適合小朋友觀看。蘇格蘭一名父親近日帶妻小到布萊爾·德拉蒙德野生動物園參觀，卻目擊一隻獼猴在路邊「打手槍」，該名父親頓時發出笑聲化解尷尬，也成為另類的回憶。

6 months on and I can honestly say that I won’t forget our trip to the Safari Park in a hurry 🙈🍆 pic.twitter.com/PkH1EpHyDt — Sean Nicol (@Sean_Nicol) November 7, 2022

根據《Daily Star》報導，家住蘇格蘭愛丁堡的尼科爾（Sean Nicol），日前帶妻小到布萊爾·德拉蒙德野生動物園（Blair Drummond Safari and Adventure Park）參觀，當時他們自駕導覽進入猴子展區，豈料其中一隻獼猴不斷用手玩弄自己的生殖器。

尼科爾也將畫面拍下並分享至推特，累積72萬觀看次數，不少網友表示，「雖然動物交配或DIY，都屬於正常行為，但在小孩面前表演，做父母的看了還是會尷尬」、「我好幾年曾去愛丁堡動物園參觀猴子，其中一隻也做出同樣的事，我阿姨看了差點暈倒」。

無獨有偶，去年美國布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一隻大猩猩也是突然有「性致」，隨後推倒眼前另一名同伴，接著頭埋入對方的雙腿間開始服務，家長看了趕緊將孩子抱走，而《BBC》報導，口交其實在動物界很盛行，研究員在靈長類、斑鬣狗、山羊和綿羊中都曾觀察到，對於動物而言，這種行為有助於延長交配過程，能夠增加受孕機率。