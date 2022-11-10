司馬相如是西漢的大文豪，被東漢史學家班固、南朝文學家劉勰稱為「辭宗」，又被南宋史學家王應麟、明朝文學家王世貞稱作「賦聖」，然而他最為人熟知的卻是與豪門千金卓文君的「私奔愛情故事」，司馬相如堪稱「撩妹王」，雖然天生口吃還失業，但只靠彈奏一曲《鳳求凰》就奪得卓文君的芳心。

根據《史記》記載，司馬相如在漢景帝時期擔任武騎常侍，然而景帝對詞賦較不關心，因此並未得到重視，梁孝王劉武來朝時，司馬相如才結交了鄒陽、枚乘、莊忌等辭賦家，後來他因病退職，前往梁地和這些知音作伴，並在此時創作了為梁孝王所寫的《子虛賦》。

梁孝王去世後，司馬相如返回老家，經濟狀況拮据，沒有可以維持生活的職業，平時和他交好的臨邛縣令王吉，邀請司馬相如到臨邛縣居住，待他前往當地後，開始佯裝恭敬，日日拜訪他，司馬相如起初還會答應見面，後來謊稱有病，委拒王吉的拜訪。

臨邛縣有許多富人，包含卓王孫家和程鄭家，2人聽聞司馬相如的傳聞後，決定一起舉辦宴會宴請他，然而司馬相如卻不肯前來，直到王吉親自上門迎接，他才勉強赴約。在宴會上，王吉遞給司馬相如一把琴，請求他彈奏一曲，他彈奏的《鳳求凰》讓在場賓客驚艷不已，躲在後面偷聽的卓家女兒卓文君也為之著迷。

宴會結束後，司馬相如買通卓文君的貼身丫環，請她幫忙表達愛意，卓文君馬上趕到司馬相如所住的驛站，2人便連夜私奔，回到司馬相如的老家，卓文君這才知道未來的丈夫是個家徒四壁之人，而卓王孫得知消息，更是氣到一毛錢都不分給女兒，無疑為他們的生活雪上加霜。

後來司馬相如和卓文君回到臨邛縣開設酒館，卓王孫則在親友的勸說下改變態度，分了一些錢財、物品給他們，司馬相如才又帶著卓文君返回老家，買下田地房屋，成為當地的富人，成功翻轉命運。