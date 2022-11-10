人通常遇到開心或有趣的事才會笑，若莫名發出笑聲，可能是疾病導致。大陸重慶一名7歲女童從1年前開始，就經常出現突然大笑的狀況，但家長不以為意，直到情況越來越頻繁，才趕緊帶她到醫院檢查，發現她腦內竟長有下丘腦錯構瘤。

綜合陸媒報導，7歲女童依依（化名）從1年前開始，出現莫名發笑的情況，而且笑時神情有些不對勁，但她的父母並未放心上，直到近日女童發笑狀況越來越頻繁，甚至還伴隨癲癇的狀況，家人才驚覺不對勁，趕緊帶孩子到醫院檢查。

檢查後發現，依依的下丘腦長有錯構瘤，重慶醫科大學附屬兒童醫院神經外科副主任翟瑄表示，「依依被腦裡的錯構瘤『點了笑穴』，導致她的大腦異常放電，才會無緣無故地笑，此症狀也被稱為『癡笑型』癲癇。」而下丘腦是大腦的調節中樞，當下丘腦神經元未正常生長，就會出現錯構瘤，主要見於兒童及嬰幼兒。

醫療團隊在手術機器人輔助下，無需進行開顱手術，就能順利清除依依腦中的錯構瘤，術後她不再出現癲癇狀況，而且腦功能也沒有明顯損害，目前正在康復中。對此專家提醒，癡笑性癲癇在臨床上較少見，所以容易被忽視，但若不及時治療，可能導致腦部缺氧、損傷，進而影響孩童的智力發育，假若家長發現孩子無故大笑與哭鬧，最好到醫院做檢查。