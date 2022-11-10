眾所皆知，和珅是乾隆皇帝得力的左右手，地位幾乎可說是處於一人之下，萬人之上，被人稱為「二皇帝」；同時他也是史上著名的貪官，除了乾隆，沒有人敢動和珅，直到乾隆在85歲壽宴上寫下一個「禪」字，和珅立即臉色大變，驚覺自己命不久矣。

根據《搜狐網》報導，乾隆並非昏君，不可能不清楚和珅貪汙斂財，有一派說法是和珅辦事能力強，且對乾隆忠心耿耿，加上很會拍馬屁，經常讓乾隆龍顏大悅，所以乾隆選擇睜一隻眼閉一隻眼，不對和珅下手。

直到乾隆在85歲壽宴上，寫下一個「禪」字，和珅才驚覺小命不保。當時，文武百官一看到禪字，以為是跟佛教有關，認為乾隆一心追求長壽，紛紛獻上祝福；但和珅卻高興不起來，他知道皇帝是想要禪讓了。

和珅心裡清楚，無論是哪位皇子上位，自己絕對不可能像現在一樣得勢，甚至還可能淪為階下囚。果然在乾隆皇帝去世後，甫登基的嘉慶就立刻對和珅定了20條罪狀，在查封和珅的家產時，更驚訝發現和坤貪污的財產綜合計算下來達到了7億兩，比清朝國庫還要多，可謂富可敵國。最終一代權臣和珅也隨著乾隆的逝去，一起消失在歷史長河之中。