德國一名男子今年9月中了樂透頭獎，贏得高達990萬歐元（約新台幣31.7億）的獎金，他一拿到錢就立刻辭職，還購入跑車、名錶、美酒，然而儘管擁有這麼多錢、買了這麼多東西，身邊卻始終無人陪伴，因此男子決定登報徵婚，來找到人生的另一半。

🔔 | Man who won £8.6 million on lottery looking for wife to share riches https://t.co/Q3Qgrqs60C pic.twitter.com/JCo6UAYFVX — LADbible News (@LADbibleUKNews) November 8, 2022

根據《LADbible》報導，41歲男子庫爾薩特（Kursat Yildirim）在今年9月中樂透頭獎，贏得高達992萬7511元歐元獎金，他得知自己成為名符其實的「億萬富翁」以後，立刻辭掉鋼鐵廠的工作，開始大肆揮霍、銷費，先後買了一台法拉利和一台保時捷，還購入了他最喜歡喝的酒與名牌手錶。

然而擁有了這麼多東西，卻有一樣是用錢買不到的，庫爾薩特受訪時表示，自己目前正在尋求一名女伴，「我現在仍然單身，不管對方是金髮、黑髮，我都不在乎，我只想談戀愛，找到一名喜歡旅遊、願意和我組成家庭，且無論何時都值得信任的女人。」為了盡快找到老婆，他還登報在當地一間小報上，不過庫爾薩特也直言，他會警惕那些別有用心，只看中他錢財的女性。

在一夕暴富之後，庫爾薩特採取了一些防範措施，將錢安置在安全的地方，因為他發現身邊的人對自己的態度有180度大轉變，「突然之間，每個人都變成你的好朋友，很久沒聯絡的人也打電話來跟我要錢。」其中有9成的人都非常忌妒，認為他不該得到這筆錢。

庫爾薩特坦言，他購買豪車有很大的原因是故意的，是買給那些忌妒他的人看的，但除此之外，他將部分獎金分給家人使用，同時也希望拿一部分出來做善事，「我永遠不會忘記自己來自工人階級，也永遠不會變成一個傲慢的人。」