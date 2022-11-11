葡萄牙亞速爾群島海岸出現一條巨魚屍體，當地民眾趕緊聯繫海洋生物學家，專家到場後也被魚的驚人體型嚇壞，經過秤重後，得知這條魚重達6049磅（約2.7公噸），就跟一輛休旅車一樣重，是目前所知最大的硬骨魚，打破世界紀錄。

翻車魚體重驚人，必須出動堆高機和怪手才抬得起來。(影片來源/YouTube/Atlantic Naturalist)

根據《紐約時報》報導，亞速爾群島的法亞爾島（Faial Island）海岸附近，先前出現一條巨型怪魚，大西洋博物學家協會（Atlantic Naturalist）到場調查，發現這一條大魚其實是翻車魚（Mola），重達6049磅（約2.7公噸）、長度超過10英尺（3.04公尺）。

在此之前，最大硬骨魚紀錄是1996年一條在日本海域捕獲的雌性翻車魚，重5070磅（約2.2公噸）、長8.9英尺（約2.7公尺），萊斯大學的魚類生態學家埃文斯（Kory Evans）提到，這一條翻車魚打破先前最大硬骨魚紀錄，「由於受到人類過度捕撈和棲息地退化的影響，如今想再找到大魚非常困難」。

生物學家佩雷拉博士（Dr. Gomes-Pereira）表示，他們花了好幾個小時，才順利測量完翻車魚的體重，由於牠的魚皮厚達20公分，解剖起來也不容易，推測這條魚至少活了20年，但目前科學家依舊不清楚翻車魚壽命究竟多長，另外還發現翻車魚頭部側面有大面積挫傷，認為牠可能曾被漁船撞到而喪命，也呼籲漁民開船時要放慢速度，以免影響海洋野生動物。