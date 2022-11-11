印度奧里薩省（Odisha）一座村莊近日出現盜酒事件，村民氣得暴跳如雷，誓言要抓到犯案者，直到有人發現附近叢林裡竟有高達24隻大象疑似因為醉酒倒在地上呼呼大睡，瞬間愣在原地。

綜合外媒報導，這起事件發生在奧里薩省基昂吉哈爾縣（Keonjhar）的一座村莊，本月8日清晨一位村民進山釀酒，卻發現存在的酒罈全被打破，裡面泡著「麻花」（Mahua）發酵中的酒水已經消失無蹤。

正當村民苦無抓不到犯案者時，不久就有人發現不遠處的叢林裡竟然有24隻大象癱倒在地，正酣然大睡，更加堅信是這群大象偷喝了酒水。不過聞訊而來的森林保護員認為，也可能只是象群們剛好在那裡睡覺，不一定真的喝了酒；最後靠著打鼓聲才成功喚醒大象。

據悉，「麻花」是長葉紫荊木（Madhuca longifolia）的花，當地人將其運用在醫藥及釀酒上，很可能是全球唯一用花釀成的酒精飲料。不過象群偷喝「麻花酒」的事件，2012年11月也曾發生過，當時約有50隻大象闖入印度西孟加拉省（West Bengal）密拿波縣（Midnapore）的一座村莊偷喝，甚至還發酒瘋破壞民宅，讓居民們苦不堪言。

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