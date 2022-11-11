鮭魚一到繁殖季節，就會洄游到牠們出生的河流上游產卵，形成非常特殊的景象。最近大量鮭魚逆流返回日本北海道河川產卵，數量明顯比過往還要多，估計至少50萬隻，整條河川幾乎被塞滿，超密集畫面曝光後，專家看了也非常震驚。

50萬隻鮭魚洄游畫面非常壯觀，當地居民表示，他們也是頭一次遇到。(影片來源/YouTube/ANNnewsCH)

根據日媒「朝日電視台」報導，近日北海道千歲市的千歲川中出現大量洄游的鮭魚，牠們數量多到塞爆整條河川，根據歷年統計，每年平均約有20萬隻鮭魚洄游，但截至本月7日為止，今年數量達到50.3萬，是有史以上第三高紀錄，當地居民也是頭一次見到這種狀況。

千歲水族館館長菊池基弘提到，「今年鮭魚真的很多，我也感到非常驚訝」，從今年7月觀測到有鮭魚出現後，牠們的數量就不斷增加，從10月開始，每天的魚群量都像現在如此驚人，推測應該是3年前春天的海水溫度較低，有利於小魚生存，如今才會出現大量成年鮭魚。

不過菊池基弘館長提醒，「鮭魚再產卵前2個月，會停止吃東西，越接近產卵期，牠們身體脂肪就會越少，自然不好吃」，而且若在河裡捕撈洄游鮭魚，屬於違法行為，這些鮭魚會留作孵育放流計畫，用於繁衍下一代，雖然今年北海道附近海域的鮭魚捕獲量有回升趨勢，比去年增加1.6倍，但近幾年漁獲量不佳，進口鮭魚價格攀升，魚價下跌可能性低。