大陸廣西有一對兄弟近日打算分家，沒想到兩人卻持鋸子將家鋸成兩半，畫面曝光後網友們全看傻了，錯愕直呼「第一次看到不動產可以這樣分的」。

綜合陸媒報導，廣西一對兄弟的分家影片近日在網路上瘋傳，畫面中可見，兄弟兩人正在分房子，一人站在屋頂上，拿著鋸子猛鋸；另一人則在梯子上分割，力求公平公正的將房子分成兩半，並且保證房子結構不受絲毫影響，能夠繼續正常居住。

對此，哥哥表示平時兄弟倆感情很好，「自己要新建房子，所以就和弟弟商量分家，弟弟也同意一人一半的分法」，而弟弟平時在城裡生活，所以很少回家，考量到各自成家，早晚都要分，不如早點處理。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「親兄弟明算帳，沒毛病」、「不動產還可以這樣分，學到了」、「早晚都得分，早分的話，以後感情可能會更好一點」；不過也有人錯愕表示「在中間建一堵牆不就行了」、「我們這裡只有父母不在了才會有這種分法」、「就一個破房子鋸啥？製造噱頭」。