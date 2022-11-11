日本知名動漫《海賊王》中的靈魂人物「魯夫」，因為吃了橡膠果實，身體能夠任意拉長，不過現實生活中，也有一名23歲的男子擁有「伸縮自如」的超能力，大拇指不僅比一般人長，延展開來後更長達5英吋（約12.7公分），他也自嘲「這輩子玩拇指摔角都還沒有輸過」。

綜合外媒報導，家住在美國麻薩諸塞州（Commonwealth of Massachusetts）的23歲男子雅各（Jacob Pina），近日在抖音（TikTok）上傳一段影片，畫面中可見，他搭配骨頭凹折的背景音效，慢慢將大拇指伸直，沒想到拇指經過拉伸後竟然變得更長，畫面十分驚人。

不少網友看了嘖嘖稱奇，好奇為何雅各的大拇指長度能夠伸縮自如？雅各則打趣笑說應該是小時候太愛吸手指，才會變得異於常人。不過他也提到，小時候曾被父母帶去看過醫師，但檢查結果一切正常，就連醫師也對他的拇指感到驚奇。

雅各坦言，自己只有大拇指比較長，因此跟其他手指相比會產生明顯落差，另外自己也能輕鬆控制大拇指長度，不覺得疼痛，甚至因為長度約是一般人拇指的兩倍，截至目前為止沒有輸過一場拇指摔角。