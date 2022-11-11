清朝最後一位格格「愛新覺羅•顯琦」，是清肅親王善耆第17個女兒，也是川島芳子的妹妹，她一生受到川島芳子影響，人生過得跌宕起伏，她曾經與姊姊感情深厚，但最終兩人因政治因素而漸行漸遠，還曾受姊姊牽連被關進監獄長達15年，但她卻從未想放棄，出獄後還創辦學校。

金默玉和姊姊川島芳子原本關係好，但最終兩人感情決裂。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

據大陸節目《經典傳奇》報導，清朝最後一位格格「愛新覺羅•顯琦」，清朝滅亡後改名金默玉，是清肅親王善耆第17個女兒，而她第14位姊姊就是川島芳子，當時善耆希望復辟清廷，寄託日本人幫忙完成大業，還將女兒「愛新覺羅氏．顯玗」過繼給結拜兄弟川島浪速，也就是川島芳子，所以金默玉從未看過這一位姊姊，直到父親過世兩人才相見。

川島芳子17歲時被養父性侵，導致她性格大變，對社會充滿仇恨，1927年她回到大陸結婚，嫁給蒙古族的甘珠爾扎布，並與個性相似的金默玉親近起來，川島芳子回來後為日本人賣命，竊取大量軍事情報，也讓金默玉難以接受，不過一次金默玉生病，川島芳子非常貼心照顧她，還帶她外出遊玩、社交，讓金默玉對姊姊改觀，但不久才知道，姊姊其實是想讓她成為自己的助手。

金默玉得知姊姊的計謀後，開始選擇疏遠對方，川島芳子還為此大發雷霆，拿刀想傷害她，所幸她們的大哥制止，才沒發生憾事，但兩人逐漸變成陌生人，直到1945年日本戰敗，川島芳子被捕入獄，事隔3年後被槍決，金默玉的哥哥不久後決定到香港生活，但金默玉選擇留在大陸，成為一家經濟支柱，為了生計她只能變賣自己的東西。

金默玉之後還開餐廳維生，生意相當不錯，1958年她卻被一名熟客檢舉，罪名是「川島芳子的妹妹」，讓她面對15年牢獄之災，為了不連累丈夫，她只能提出離婚，出獄後她已55歲，體力不如從前，沒辦法進行農場勞改，在鄧小平幫忙下，被聘為北京市文史研究館館員，1996年她創辦河北廊坊、愛心日語培訓學校，81歲時她又創了廊坊東方大學城，直到2014年才過世，儘管人生一度過得很悲慘，但她卻從未想放棄，讓人非常佩服。