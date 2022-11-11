勝者為王、敗者為寇，是亙古不變的道理，宋朝歷經18個皇帝，擁有319年歷史，其中死狀最慘的就屬宋理宗趙昀莫屬，在位40年後逝世，但死後卻被刨墳掘墓，腦袋還被做成了酒碗，供元朝皇帝玩弄90年。

根據《搜狐網》報導，趙昀其實並非皇子，只是宋寧宗的遠房親戚，但因為宋寧宗膝下8名兒子全數夭折，才使得趙昀陰錯陽差繼承皇位，成了南宋第五代皇帝。不過剛登基的趙昀只是魁儡，真正把持朝政的是宰相史彌遠，直到史彌遠去世，趙昀才開始執政。

起初趙昀勤於政事，但到了晚年卻將朝政大權交給吳潛、丁大全、范光瑞、賈似道等丞相處理，自己沉迷女色，後宮佳麗甚至已經無法滿足他，還找來臨安名妓唐安安入宮日夜寵幸，同時將一些歌妓舞女也召進宮。

趙昀在位40年荒淫無度，朝政也一塌糊塗，死後遇到蒙元攻占杭州，元朝僧人楊璉真珈盜掘南宋六陵，除了將陪葬品洗劫一空用以修建寺廟，還將趙昀屍體倒掛在樹上3天，拿走了趙昀嘴裡的夜明珠。7天後，楊璉真珈又派人砍下趙昀的腦袋，做成「骷髏碗」並輾轉贈給忽必烈代代相傳，直到元朝滅亡，骷髏碗被用了90年。

1368年，明軍佔領大都，朱元璋得知此事後於心不忍，命人尋回骷髏碗，並於隔年以帝王禮埋於南京，次年又將趙昀的頭骨葬在紹興永穆陵舊址，還對毀壞的墓地進行修補。