動物若長有肌肉，肯定會讓人覺得新奇，但這有可能是疾病導致。大陸一名男子日前在社區閒晃時，發現路邊出現一隻流浪橘貓，牠全身竟長滿肌肉，看起來非常強壯，但男子隨後發現橘貓看似病懨懨，趕緊帶往獸醫院檢查，才發現牠是因受傷而全身腫起來。

根據《星視頻》報導，四川成都一名楊姓男子日前在社區附近，發現一隻流浪橘貓，而且身體非常的壯，看起來似乎還有二頭肌，讓他開玩笑的說，「這傢伙是不是吃增肌蛋白粉長大」，但他發現貓咪有些病懨懨，推測應該是生病造成，趕緊到往獸醫院。

經過醫師檢查後，發現貓咪身體呈現皮下氣腫的狀態，由於牠呼吸道受傷，使吸進來的空氣都跑到皮下，才會導致身體腫起來，目前已經做了手術，小貓精神狀況還不錯，可以正常行走和進食，但身體狀況依舊不樂觀，還需繼續觀察與治療，而楊男提到，既然遇到這隻貓，表示有緣便選擇收編。

不過有些動物確實擁有類似肌肉的曲線，動物攝影師布爾索（Rodney Bursiel）至瓜達盧普島（Guadalupe Island）拍攝時，拍到一條重達3000磅（約1360公斤）的大白鯊，覓食時腹肌非常明顯，宛如擁有6塊肌，另外北領地愛麗斯泉（Alice Springs）一間袋鼠庇護所內，紅袋鼠「羅傑」（Roger）同樣擁有強壯體格，還因全身都是肌肉爆紅，牠從頭到尾身約200公分、體重90公斤，喜歡表演「捏爆鐵桶」。