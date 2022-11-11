不少人喜歡出海釣魚，容易釣到較大的魚，但其中也暗藏危險。紐西蘭一名海釣公司的船長，日前載著5名釣客出海釣魚，沒想到遇到一隻鯊魚，直接跳到船頭的擋風玻璃附近，把船上所有人都嚇壞，所幸並未造成人員傷亡，鯊魚掙扎2分鐘後又落入海中。

SHARK JUMPS ONTO BOAT 🦈 A charter fishing boat captain captured the unbelievable moment a #shark jumped onto his boat in the waters off New Zealand. The shark eventually slid back into the water. https://t.co/OqCBUYUXqi pic.twitter.com/hHh6DsPFqt — Eyewitness News (@ABC7NY) November 9, 2022

根據《每日郵報》報導，海釣體驗公司「Churchys Charters NZ」的船長丘爾奇（Ryan Churches），日前開船載5名顧客至紐西蘭北島的菲蒂昂格沿海（Whitianga coast）尋找大耳馬鮫（kingfish），豈料卻有釣客的魚鉤勾住一隻尖吻鯖鯊（Shortfin mako shark）。

尖吻鯖鯊搏鬥約30秒後，突然躍上船頭，擁有20年海釣經驗的丘爾奇提到，這是他第一次目睹鯊魚跳到船上，他們當時都緊盯釣竿和釣魚線，突然釣魚線改變方向，鯊魚同時跳上船，牠落在擋風玻璃前不斷扭動，他們曾一度想上前幫忙，但擔心可能因此受傷而作罷。

所幸鯊魚掙扎2分鐘後，順利跳回海裡，丘爾奇提到，他們很幸運，那條鯊魚幸好是跳到船頭，若是落在船尾，後果恐不堪設想，「釣客當時都很興奮，紛紛拿出手機拍攝，但他們似乎都沒意識到身處危險當中」，而這一隻鯊魚長約2.5米、重150公斤，體型非常大，所幸他們之間有擋風玻璃，船上的人才沒有被攻擊。