華人社會流傳的碟仙占卜能透過召喚神靈、鬼怪，詢問未解之謎或是無法預期的事，滿足當事者的好奇心，不過哥倫比亞近日卻傳出有11名學生玩了「歐美版碟仙」後，集體倒地痙攣、口吐白沫等症狀，被老師們緊急送往醫院救治。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月31日，哥倫比亞阿托（Hato）一間農業技術學校，有11名年紀介於13至17歲的學生出於好奇，嘗試以「通靈板」（Ouija board）和靈界溝通，不過才剛開始沒多久，眾人就出現嘔吐、腹痛與肌肉痙攣等中毒症狀。老師們獲報後緊急將11人帶至附近的醫院治療，其中有5人情況較嚴重，被轉至索科羅（Socorro）的醫院進一步救治。

對於學生們中邪的說法，當地市長隆東（Jose Pablo Toloza Rondón）表示，這些學生被人發現時呼吸急促，甚至口吐白沫，像是食物中毒導致，「不過也不排除跟通靈板有關，具體原因還在調查中」。另外也有學生指出，這些出狀況的學生在玩通靈板之前都喝過附近水池的水。

事後院方採集了11名學生的相關檢體送驗，報告結果顯示他們是食物中毒，但詳細原因仍待當局調查；所幸眾人經過治療後已經脫離險境。不過由於學生們玩了通靈板後就出事，消息一出仍讓不少網友感到毛骨悚然。