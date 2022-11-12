美國伊利諾州一間鑄鐵廠今年6月發生一起嚴重工安意外，當時一名上班不到10天的菜鳥員工，因為滑倒不慎跌進超過攝氏1000°C的熔鐵爐中，導致整個人遭到瞬間焚化，而這起事件原本是可以避免的。

根據《紐約郵報》報導，事件發生在伊利諾州的「開拓重工」（Caterpillar Inc.）鑄鐵廠，當時39歲員工迪爾克斯（Steven Dierkes）上班僅9天，就不慎掉進深度超過3公尺、溫度超過攝氏1000°C的熔鐵爐中，必須等到熔爐冷卻數小時後才有辦法在金屬碎片中尋找遺體殘骸。

對此，美國勞工部職業安全與健康管理局（OSHA）最新調查指出，迪爾克斯的工作區域內沒有安裝聯邦政府要求的保護性柵欄，「如果安全措施有做好，工人就可以免於一死」；當局更指控開拓重工每年可生產15萬噸以上的鐵，是全國最大的鑄鐵廠之一，應該要非常清楚行業法規，以保護員工安危，卻還是違反規定，因此重罰14.5萬美元（約460萬新台幣）。

據悉，開拓重工擁有逾800名員工，每天可熔化至少1000噸的鐵，但這起事件卻是工廠12個月內發生的第二起重大意外，去年12月也有一名52歲工人，不慎從工廠高處摔落，當場死亡。