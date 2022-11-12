大陸湖北一名29歲村民回鄉經營農場，他發現農場附近一個池塘裡，經常出現漩渦，讓他好奇池塘裡究竟有什麼，便與其他村民在池塘裡撒漁網，沒想到竟撈出350公斤的漁獲，其中一條魚更是重達40公斤，讓村民們都非常驚訝。

綜合陸媒報導，湖北武漢市江夏區嗣孟村一名29歲村民熊磊，原本都在外地工作，直到最近才回到家鄉，接手父親經營20多年的農場，而農場前有一個池塘，從他有記憶以來就一直存在，至少擁有20年歷史，從來都沒有乾涸過，所以也不清楚裡面有哪些生物，近日常在池塘水面看到漩渦，因此對池塘產生好奇。

熊磊表示，這個池塘並沒有人管理，平時附近鴨農的鴨子會跑來戲水，也沒有人刻意投放過魚苗，近日他打算在池塘附近開闢露營場地，目前又剛好遇到乾旱，池塘水位下降，擔心魚可能會死掉，因此想趁機一探究竟，他便與10多名村民在池塘兩側撒網，而漁網很快就有了動靜。

熊磊提到，他們很快就捕到350公斤的漁獲，魚的數量多達30條，其中一隻大頭鰱的體型非常驚人，「牠特別大隻，身長快跟成年人一樣高」，經過秤重後，這一條大頭鰱竟重達40公斤，一名成年男子想舉起牠都顯得有些吃力。影片曝光後，不少網友驚呼「這根本是池塘裡魚王」、「沒想到野生池塘裡居然有這麼多大魚」。