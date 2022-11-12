大陸遼寧一名飼主近日趕羊時被拍下，只見一群金黃色山羊緩緩向前走，不過牠們的移動速度卻很緩慢，走路甚至一跛一跛的，與平常所見的羊不太一樣，意外成為焦點，不少人都非常好奇，一查才知是大陸國寶級品種「遼寧絨山羊」。

綜合陸媒報導，遼寧撫順一名喬姓飼主近日外出趕羊，路過民眾看到覺得很有趣，便將趕羊畫面拍下，只見每一隻羊的毛都非常多，而且呈現金黃色，但這些羊走路都很緩慢，牠們像是腳受傷一樣，走路一跛一跛的，有人質疑是飼主虐待動物，在網路上引發討論，影片更是累積124萬觀看次數。

喬姓飼主解釋，這些羊的品種是「遼寧絨山羊」，體型胖且腿短，所以走路很緩慢，牠們和普通山羊的最大區別，就是身上長有比綿更細柔的絨，屬於大陸特有品種。不少網友表示「牠們走路看起來很費力，不過好可愛」、「這應該不用擔心羊亂跑，主人只要走路比牠們快一點，就能抓住了」。

大陸絨山羊品種資源豐富，主要有遼寧絨山羊、內蒙絨山羊、河西絨山羊、西藏絨山羊等30多種，其中遼寧地區的絨山羊受獨特自然條件和飼養方式影響，產出的絨量高、絨纖維長，而且適應力強、遺傳穩定，所以被譽為「國寶」，更被大陸列為重點畜禽遺傳保護資源，價值極高且更優良，屬於絨毛與羊肉兼用型品種。