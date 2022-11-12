國內外不少網紅為了流量無所不用其極，泰國網美蓬恰諾（Phonchanok Srisunaklua）近日分享美食吃播時更是大踩紅線，在鏡頭前端上一大碗「蝙蝠湯」，她還手撕蝙蝠，大口吃肉，驚悚畫面讓不少網友想起新冠疫情的源頭很可能是來自蝙蝠，如今全球已經開始逐漸走向與新冠病毒共存，但蓬恰諾不但不引以為鑑，還開起吃播，氣得網友大罵「若疫情再次流行，妳會被詛咒的！」

蓬恰諾的真實身分是一名老師，近日她開直播分享蝙蝠湯，只見好幾隻煮熟的蝙蝠漂浮在湯碗中，她接著在鏡頭前展示整隻蝙蝠並徒手扒開狂啃，先是提到蝙蝠有牙齒，還一邊吃一邊形容口感，直言像在吃生肉，而且骨頭很軟，露出一臉享受美食的陶醉表情，吃得津津有味。

驚悚的美食直播影片讓不少網友聯想到新冠疫情的起源可能來自蝙蝠，擔心疫情捲土重來的恐懼，讓不少網友紛紛留言痛批，「想死就自己去死，不要害其他人陪葬」、「若疫情再次流行，妳會被詛咒的」、「妳這樣做只是讓自己置身危險之中，如果生病記得別去麻煩醫護人員」。

一開始蓬恰諾還不以為意，甚至認為自己沒有做錯，直到被網友檢舉涉嫌觸犯野生動物保育法，最終因持有保護野生動物遺體等罪被捕，恐面臨5年有期徒刑及50萬泰銖（約新台幣43.2萬元）罰款，她才驚覺事態嚴重，隨後又發布影片坦承自己欠缺考慮，向社會大眾道歉，並宣布自己再也不吃蝙蝠了。

目前已知，包括伊波拉、MERS、SARS以及新冠病毒等，都可能是透過野生蝙蝠直接或是間接傳染給人類；泰國農業大學（Kasetsart University）獸醫院講師Kaset Sutecha指出，過去不少專家學者就曾多次警告民眾不要吃蝙蝠，因為蝙蝠身上有60多種可傳染給人類的病毒，甚至引爆新一波疫情，千萬不可不慎。