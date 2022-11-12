大陸陝西臨潼區一群村民進行燒磚及挖土工作時，意外挖到一座類似古墓的磚室，當地文物部門得知後，趕赴現場考察，無奈古文物早已被村民搶光，專家只能挨家挨戶勸說，最終才拿回部分文物，進一步研究發現，這座磚室其實是唐朝佛教地宮，裡面藏有佛祖舍利。

唐朝武則天為了順利登基，建了不少佛寺攏絡民心，而陝西臨潼區發現的就是其中一座。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

據大陸節目《經典傳奇》報導，1985年臨潼區新豐鎮姜原村的居民進行燒磚工作，在挖取泥土作為材料時，竟挖到一座疑似古墓的密室，裡面埋有許多古文物，村民見狀開始搶奪，其中一人趕緊通知當地文物局，專家們立即前往現場，但古墓裡的文物早被搶光，只能挨家挨戶勸說，希望能從村民手中追回一些文物。

專家先是對古墓進行研究，發現它的規格特殊，是一座小型磚砌墓室，棺床頂部沒有棺材，附近也未發現墓主人遺骸，而且棺床的面積竟不到1平方公尺，磚室內的西牆和北牆繪有壁畫，簡潔風格屬於唐朝畫風，內容是和尚在祈禱，表示這座磚室與佛文化有關，當時有村民透露，磚室裡起初還有許多銀器，還有一個大金盒，但並未發現骨骸。

專家推測，這座磚室可能是佛教地宮，但地宮上面通常會建佛塔，不過翻閱史書記載，卻未找到廟宇建於姜原村的紀錄，直到村民歸還一塊石頭，上面刻有「上方舍利塔記」、「大唐開元慶山之寺」，由此可見，這座地宮主要用於保存佛祖舍利，原本位於上面的廟則是慶山寺，翻閱新舊唐書後發現，這座地宮其實是唐朝武則天命人修建。

西元685年唐睿宗李旦登基時，新豐縣發生地震，地殼變動而造出一座小山，當時實際掌權的是皇太后武則天，除了本身信奉佛教外，她為扶正自己登基的理由，不斷修建佛寺攏絡民心，她得知此事後認為是祥瑞之兆，因此決定將新豐縣更名為慶山縣，也就是現在的臨潼區，西元690年唐睿宗下台，武則天登基稱帝，下令在慶山縣修建慶山寺，專家推測，日後李氏取回政權，不想評價武則天的功過，因此沒有記載慶山寺。

專家又從村民手中，拿回裝佛祖舍利容器之一的「石函」，上面還刻有唐代大畫家吳道子的筆跡，之後順利找到石函內的金棺銀槨，裡面有數顆佛祖舍利，晶瑩剔透像寶石，被裝在兩罐琉璃瓶中層層保護，專家陸續追回127件文物，例如罕見的唐三彩石獅子、唐三彩南瓜及瓷盤，可謂無價之寶，佛祖舍利被發現後先後赴日本、德國、美國等國展出。