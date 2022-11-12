近年來野生猴子對正妹遊客伸出鹹豬手的事件時有所聞，一名28歲祕魯女模日前去峇里島度假，同樣難以倖免，一旁的野生潑猴趁她進行擺拍時，以迅雷不及掩耳的速度扯下她身上穿的低胸小可愛，險些害她在鏡頭前露點，好在她立即將衣服緊緊拉住，避開走光危機，不料猴子下秒又朝她攻擊，讓她哭笑不得。

秘魯女模寶拉（Paula Manzanal）在2004年曾獲選為「祕魯小姐」，日前她在抖音（TikTok）PO出一段影片，並開玩笑表示，「我只是不想要牠碰我！」畫面中可見，當時寶拉看見路邊有一隻獼猴，興奮地上前合照，不過獼猴卻趁她進行擺拍時，突然伸手用力扯下她身上的低胸小可愛，讓她險些在鏡頭前走光。

好在寶拉反應迅速，緊緊抓住小可愛，避免整件衣服被猴子扯下，沒想到猴子立刻對她甩巴掌，面對被猴子吃豆腐後還被攻擊的荒唐情況，讓她頓時感到委屈又難以置信，忍不住在鏡頭前露出苦笑。

影片曝光後，截至目前已累積逾30萬觀看次數，不少網友全被寶拉傲人的上圍給吸引，尤其是她跟猴子拉扯時，北半球激烈晃動的景象，讓眾人看了臉紅心跳；不過也有網友解釋，猴子可能只是嚇到了，「牠們害怕時就會做出這種反應，我希望妳沒事」、「我想牠的小指甲卡住了，以為人類想把牠綁起來，才會做出攻擊行為」。

事實上，無論是在國內外，野生獼猴攻擊人類的事件時有所聞，主因來自於民眾的餵食行為，破壞了獼猴與生俱來的搶地盤、搶食的生存規則，當智商高、學習能力強的獼猴發現從登山客或是觀光客手中搶奪食物是最省力的覓食捷徑後，就會主動接近人類，導致人猴關係惡化。而解決之道就是讓猴子回歸物競天擇的自然法則，人類要學習的則是更了解獼猴習性，維持人獸界線，不接觸、不餵食、不干擾。