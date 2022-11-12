萬物皆有靈！大陸山東一名飼主近日過世，她飼養的兩隻愛犬疑因看不到主人，竟自己跑出去尋找，隔了4、5才回家，但回到家後牠們不斷發出嗚咽聲，讓家人看了非常難過，深情影片曝光後，不少網友表示「狗狗真的很忠心」。

根據《星視頻》報導，山東一名女飼主在11天前過世，生前她養了兩隻狗，而且是從小養到大，所以感情非常深厚，每次飼主出門時，兩隻狗都會跟在身邊，近日牠們沒看到主人，似乎也發覺不對勁，趁其他家人未注意時，自己推開門偷跑出去，飼主女兒提到，他們發現狗不見後，馬上出去尋找，但都沒找到。

事隔4、5天，兩隻狗又自己跑了回來，看起來非常疲憊，而且眼神看起來很哀傷，不斷發出嗚咽聲，讓一家人看了都很難過，飼主的女兒提到，牠們應該是出去找媽媽，卻沒找到，回到家後仍看不到人，所以非常傷心，而兩隻狗日後交由飼主的兒子與媳婦照顧，擔心牠們再度跑出去，目前已用牽繩綁住。

麗水市郊區也發生過類似感人故事，一名飼主年事已高，在今年春節期間過世，他的兒子處理完後事，便將父親飼養的愛犬接回市區居住，豈料事隔1個星期，狗狗竟偷溜出去，跑了40多公里，回到原本居住的房屋附近，待在原地不肯離開，似乎在等主人回來接牠，村民看了非常感動。