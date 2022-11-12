瑞士東北部聖加侖（St Gallen）近日發生一起駭人的工安事故，一名25歲男性工人不慎掉進工廠內攝氏720°C的熔爐中，造成膝蓋以下部位浸在沸騰的金屬，沒想到他竟強忍著劇痛，成功從熔爐中逃出，奇蹟般生還。

綜合外媒報導，聖加侖一間工廠本月9日發生駭人事故，25歲的男性工人當時和另一名同事正在維修攝氏720°C的熔爐，不料男子突然無預警從頂部的圓形開口處掉進熔爐內，導致雙腿膝蓋以下都浸泡在溶化沸騰的金屬中。奇蹟的是，男子忍著劇烈疼痛，拚命從熔爐中爬出，並且幸運生還。

醫療團隊獲報後立即趕抵現場協助檢查傷勢，男子最終因為大面積燒燙傷，被直升機緊急送往醫院救治，事後院方證實男子傷勢嚴重，但目前情況已經轉趨穩定。當地警方也已經針對該起事故展開調查。

事實上類似事件美國也曾發生，今年6月伊利諾州一間鑄鐵廠一名僅上班9天的菜鳥員工，因為滑到不慎跌進超過攝氏1000°C的熔爐中，導致整個人遭到瞬間焚化，必須等到熔爐冷卻數小時後，才有辦法在金屬碎片中尋找遺體殘骸。