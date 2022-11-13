印度再現「獨眼小羊」，這隻長相特別的小羊，五官不同於其他同伴，而是在額頭的正中間有一顆大眼睛，裡面長有2顆眼球，模樣像極了神話中的「獨眼巨人」，主人見狀震驚不已，消息傳開後，還吸引許多民眾前來圍觀。

A farmer has been left astonished after his goat gave birth to a kid with cyclops eyes.https://t.co/XvhIesRdYH — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 11, 2022

根據《每日星報》報導，這隻獨眼小羊在本月10日，誕生於印度蘇坦普爾（Sultanpur）的一處農場，小羊全身都長著黑毛，然而牠的眼睛不像普通山羊一樣，長在臉部的兩側，而是在前額中心有一個巨大的眼睛，裡面長有2顆眼球，看起來就像是神話中的「獨眼巨人」。

小羊的主人馬拉沙（Umesh Maratha）表示，自己畜養山羊已經好多年，但從未見過這麼獨特的小羊，讓他又震驚又害怕，而且神奇的是，和小羊一起出生的山羊兄弟沒有畸形的問題，外觀看上去一切正常。所幸小羊的外表雖然特殊，但健康狀況良好，未來能夠過上正常的生活。

事實上印度早在2017年就出現過獨眼小羊，獸醫判斷牠應該是罹患獨眼畸形症（Cyclopia），並表示這類型的畸形動物通常都活不久，在誕生數小時、最多幾天的時間就會過世，然而該隻小羊卻存活超過15天，引發眾多民眾圍觀，附近甚至還有居民將小羊當成神來膜拜。