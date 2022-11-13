大陸5大淡水湖之一的「洞庭湖」，近日因為水位下降，有民眾在空拍時發現，湖底竟出現神秘圖騰，影片曝光後引發熱議，有人猜測其可能是古墓或古城遺址，還有人稱是外星人的傑作，對此官方也給出正確答案，其實這些深紅色的方形圖騰是用來捕撈魚蝦的土堆。

根據《極目新聞》報導，大陸胡姓男子表示，他聽到朋友說洞庭湖底有神奇的圖案露出來，於是在本月8日前往空拍，沒想到真的發現一塊塊深紅色的大面積方形圖騰。從畫面中可以看到，湖床上的黃沙中間，有一塊被包圍起來的長方形區域，裡面有數塊大型正方形，裡面又像是迷宮一樣，散布著各種樣子的小方塊。

影片曝光後，吸引網友們熱議，大家紛紛猜測，認為這些圖騰可能是古墓或古城的遺跡，甚至有人稱是外星人的傑作。不過官方解釋，航拍中的塊狀物都是一個個土堆，經過專業人士確認並不是古城遺址，也不可能是古墓群，初步認為可能是現代「矮圍」所留下的痕跡，矮圍是一種用以捕撈魚蝦的建築，在湖底築起矮壩，湖水上漲時讓魚蝦進入，水退後魚蝦就會滯留其中，以便捕撈。

岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室工作人員指出，該區域位於湖中央，歷年來都被湖水覆蓋，不可能是古墓群。2018年洞庭湖整治湖區時，將湖邊用來捕魚的矮圍全部挖掉，然而今年水位降低，湖中矮圍的痕跡才又露出水面。