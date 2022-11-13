大陸一名漁民今年4月出海捕魚時，在水裡打撈起一塊「巨型東坡肉」，它的外表看起來像是石頭，又像肉塊，摸起來卻軟軟滑滑的，而且放置半年以後，這個不明物體居然沒有腐壞，反而增重了5公斤，讓漁民十分驚喜，後來經過專家鑑定，發現這是一塊非常罕見的「肉靈芝」。

綜合陸媒報導，江蘇南通一名漁民今年4月份出海捕魚時，在海中撈一到一塊重達50斤（約25公斤）的「巨形東坡肉」，外表雖然長得像石頭，摸起來卻又軟軟滑滑的，這名漁民當時沒有想太多，就將這個不明物體丟進船上的塑膠桶內。沒想到過了半年、經歷長時間的風吹日曬，這個不明物體竟然沒有腐壞，反而還增重10斤（約5公斤），讓漁民感到驚訝不已。

漁民的朋友張先生得知消息後，認為這一定是非常稀奇的東西，於是切了一小塊給江蘇省海洋水產研究所的專家鑑定，對方確定這個不明物體就是「肉靈芝」，也就是民間俗稱的「太歲」，據專家介紹，肉靈芝是由粘菌、細菌和真菌，3類菌構成的一種稀有的聚合體，生命力很強，隨意切割都能再生。

肉靈芝是古代神話生物，民間認為它是太歲神的化身，秦始皇就曾3次派人尋找這個「長生不老藥」，然而儘管許多古籍都稱其有藥用價值，但目前在生物學界仍有諸多爭議，太歲收藏協會專家建議，最好還是以收藏研究為主，不要隨意食用。