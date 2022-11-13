古代封建社會的女子大多都不能自主選擇結婚對象，尤其是出生於皇室的公主們，更是會成為聯姻、和親的犧牲品，嫁給自己不愛的人。宋朝的福康公主被指婚給表叔李瑋，但公主並不愛丈夫，還在被撞見與太監飲酒作樂時打傷婆婆，然而父親一直不同意2人離婚，導致公主精神崩潰，最終在33歲逝世。

廈門大學教授傅小凡表示，福康公主是宋仁宗長女，對父親非常孝順，有一年仁宗重病，她服侍左右，還赤足散髮向天禱告，願以身代父受罪，因此備受仁宗寵愛。等福康公主滿18歲時，便將她晉封為「兗國公主」，同時不顧官員反對，替愛女進行冊封禮，由此可以看出仁宗對這個女兒的疼愛。

然而古代女子尤其出身在皇家，都無法逃過「聯姻」的命運，仁宗為了彌補未對親生母親李宸妃盡的孝道，於是給予李家各種榮寵，還讓最疼愛的女兒下嫁給表弟李瑋。李瑋在輩分上雖然是福康公主的表叔，但2人年齡相近，早在公主9歲、李瑋13歲時，仁宗就已經替他們訂下婚約，直到公主18歲那年才風光出嫁。

不過公主並不喜歡李瑋，認為他外貌醜陋、木訥質樸，再加上公主乳母韓氏和太監梁懷吉不斷從中挑撥，導致公主和李瑋的婚姻不幸福。某天晚上，公主和梁懷吉飲酒作樂，被婆婆撞見，公主當場惱羞成怒，打傷婆婆後竟還連夜跑回皇宮向父親訴苦、要求離婚。

然而宮門夜開事態嚴重，官員紛紛上疏要求懲罰公主，仁宗迫於群臣的壓力，只好將公主降為「沂國公主」，並讓李瑋帶公主回家，乳母韓氏、太監梁懷吉則被調往別處，公主被困在這段不幸福的婚姻中，身邊又沒有熟悉的人陪伴，精神逐漸崩潰，多次有輕生的念頭，還想放火燒毀宮殿，最終仁宗總算同意2人離婚，並表示公主和李瑋婚姻不睦，全是公主的責任，並未多加責怪李瑋。

然而離婚才過了幾個月，仁宗又名義上替2人復婚，並恢復李瑋復馬的身分，最終公主在1070年離世，當時年僅33歲。