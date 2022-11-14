大部分的人都無法一邊抽菸一邊運動，因為會影響到運動表現，然而大陸一名50多歲男子，竟叼著菸跑馬拉松，最後還成功跑完42公里，讓網友全都看傻眼，有人對他的行為驚嘆不已，但同時也引起一部份人的反感，認為他沒有顧及其他選手的感受。

根據《搜狐新聞》報導，大陸建德新安江馬拉松於本月6日舉行，其中一名男選手一邊抽菸一邊跑步，引發網友熱議，從照片中可以看到，男選手一邊跑步一邊拿出菸、點菸、抽菸，整個過程十分流暢，就像是做過很多次一樣熟練。

報導指出，這名男選手姓陳，今年50多歲，曾多次出現在各地的馬拉松賽場上，比賽時喜歡在嘴裡叼一支菸，感到疲憊時就抽一口「解乏」；2017年陳姓男子參加杭州馬拉松時，就以「抽菸哥」的名號引起網友關注，後來他參加拉薩半馬，在高原上也一如往常地抽起菸，讓網友笑說：「別人吸氧，他吸菸，你大爺果然是你大爺。」

儘管如此，陳姓男子的成績仍十分驚艷，今年建德新安江馬拉松上，以平均4分56秒的配速完成42公里賽事，全組淨時成績574名；歷年成績為2018年3小時36分，2019年3小時32分，今年3小時28分，每年都有逐漸進步、加快。

網友看完以後都驚訝不已，紛紛留言，「叼著菸還可以跑進3個半小時也是很厲害」、「太強了吧！我如果一邊吸菸一邊跑步，肯定先被菸嗆死」、「全馬煙鬼，還越跑越快」；但也有人不認同他的做法，「誰在他旁邊誰倒楣」、「這樣真的很沒品，完全不顧別人感受」、「跑他後面的真可憐，被迫吸二手菸」。

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