大陸一名女子的老家近日要拆遷，未料施工過程竟意外挖到一座古墓，讓她嚇得急忙通報相關單位，目前古墓中的文物都已經被專家帶回去鑑定，只留下無法帶走的墓磚，女子透露，雖然還不清楚古墓的具體朝代，但應該至少有上千年歷史。

根據《新浪新聞》報導，河南鄭州一名女子家中的老屋近日要拆遷，沒想到意外挖到一個深洞，仔細查看發現這居然是一座古墓，嚇得她急忙通知相關單位。女子受訪時透露，住在老家這麼久，從來不知道附近有古墓，她也不清楚這座古墓具體是哪個朝代的，但至少應該有千年歷史。

專家到現場探查後，帶走了裡面的古董，如今古墓中只剩下墓磚，從畫面中可以看到，有的墓磚上帶有紋路，有的則帶有圖案，整體看起來就像是一座亭台樓閣，有房檐、柱子、門、窗戶，亭子裡面還有不同的人物形態，雕工十分精美，讓人物看起來栩栩如生。

新聞曝光後立刻引起大批網友關注，大家看到影片後都驚嘆不已，紛紛留言，「看來是大戶人家的墓，好精緻啊」、「在河南和陝西挖出古墓一點都不奇怪，畢竟歷史悠久」、「睡在了財寶上面這麼多年」、「河南、西安這些地方，蓋房子、修路隨便一挖就是千年的遺址古跡，換個地方再修，又挖出一堆價值連城的文物」、「好漂亮，不知道我們老宅旁邊有沒有」。