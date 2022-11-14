大陸一名女子近日在家嘗試製作生醃螃蟹，把洗乾淨的活螃蟹放入白酒醬料中，放進冰箱浸泡3小時，未料當她打開冰箱時，卻看見螃蟹「越獄開趴」的畫面，讓她瞬間傻眼。女子後來又多封了一層保鮮膜，然而放到隔天仍有幾隻螃蟹存活，讓她實在不忍心吃下肚，覺得自己有點殘忍。

根據《新浪新聞》報導，來自浙江杭州的劉姓女子，最近聽同事說「生醃螃蟹」很好吃，因為以前沒有嘗試過生醃的食物，所以自己買了幾隻活螃蟹回家，將其簡單刷洗過後，放在保鮮盒裡以白酒、醬料醃製，並冰到冰箱中，等待螃蟹入味。

未料3個小時後，劉小姐再度打開冰箱，發現這些螃蟹不但沒死，反而還從盒子裡爬出來，在冰箱裡「開趴」，讓她感到相當傻眼，於是用保鮮膜再多封一層，並蓋上蓋子重新醃製，才終於成功阻止螃蟹「越獄」。

然而隔天早上她打開盒子檢查時，發現仍有幾隻螃蟹還活著，讓她頓時覺得自己有些殘忍，最後根本下不了口。除此之外，劉小姐還做了幾隻生醃蝦，不過才吃了一口就吃不下去，她也透露自己未來不會再吃任何生醃食品。

網友們看到新聞後也紛紛勸退，「別瞎吃，容易中毒」、「我吃了人家生醃的，結果拉肚子拉了5、6天」、「不怕寄生蟲和細菌感染啊？」、「自己不會弄就別瞎搞了」；另外也有懂料理的網友指出，「生醃不是不殺就醃，得先處理好。應該把螃蟹斬成兩半再醃，而且3個小時太少了」。