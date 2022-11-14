歷史上大多數的著名人物都是男性，很少見到女性的身影，然而在商朝時期有一名極具傳奇性質的女性，在宮中她聰明賢慧、替夫君治理國家，在戰場上她奮勇殺敵，攻克許多周邊的部落國家，她就是歷史上有文字記載最早的女政治家、軍事家「婦好」。

綜合陸媒報導，婦好是商朝第23位君王武丁的64位妻子之一，在武丁統治時期，為了擴大自身的領土，他經常向周邊的部落國家出征，而婦好不僅僅是一名妻子，更是武丁的得力武將，在婦好墓出土的甲骨文，便記錄她多次擔任統帥帶兵出征。在伐羌之戰中，婦好曾帶領多達1.3萬人的大軍，俘獲了大量的羌人，成為武丁時期帶領士兵人數最多的一次戰役；在與巴方的交戰中，婦好與武丁相互配合，打出中原史上第一場「伏擊戰」，成功斷了巴方軍退路，將其一舉殲滅。

婦好參與的重要戰役，幾乎都能取得優異戰績，有這樣能力出眾的王妃，武丁自然百般寵愛，每當婦好患有小疾，像是鼻子、牙齒、腳趾不舒服時，武丁就會非常誠懇地祭祀祖先、祈求保佑；除此之外，武丁還經常讓婦好主持祭天、祭先祖、祭神泉等各類祭典，這在武丁的所有妻妾中是非常罕見的現象。

婦好過世時，武丁悲慟不已，不但親自為她殯葬，還追諡為「辛」，商朝後人皆稱她為「母辛」、「后母辛」，武丁甚至親自為愛妻操持冥婚，讓她嫁給商湯、太甲、祖乙等賢君，甲骨文研究學者趙誠認為，武丁這麼做的原因，很可能是為了讓這些祖先能在陰間保護妻子，也可能代表他認為婦好的傑出，能夠與這些偉大的帝王相提並論。