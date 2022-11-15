大陸山東一對新人近日辦婚禮，但伴娘卻臨時有事無法出席，新郎靈機一動拜託自己的朋友幫忙，只見4名男性穿上裙裝與假髮反串，他們各個身材魁梧，有的人還露出胸毛，形成非常違和的畫面，不知情的伴郎接親時全愣住，也成為這段婚禮的有趣插曲。

綜合陸媒報導，山東青島一對新人日前舉辦婚禮，豈料新娘的友人臨時有事，無法到場擔任伴娘，新郎得知後，拜託自己的4名男性朋友幫忙，讓他們穿紫色裙裝並戴上假髮，嘴唇上塗口紅，其中幾人還不斷學習如何擺出柔媚的姿勢，眾人玩得不亦樂乎。

其中一名反串伴娘的王男表示，婚禮前幾天接到新郎來電，被告知伴娘臨時有事無法出席，請託他們在婚禮當天穿上伴娘禮服，當時他們也沒多想，只覺得很有趣就答應了，而且伴郎也是他們的朋友，起初都不知道伴娘換人了，直到接親時，伴郎一看到全笑翻。

王男也提到，新娘家屬一開始也不知情，直到當天，才發現伴娘是由4名男性假扮，他們並未感覺不妥，甚至認為非常有趣。而接親畫面曝光後，不少網友笑著說「這比鬧洞房還好玩呀」、「這4名男生真的是好兄弟，直接豁出去了」、「男生當伴娘還不錯，不用怕婚鬧了」、「感覺不是伴娘來不了，而是新人想惡整自己的朋友吧」。