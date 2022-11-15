蛇類的顎部可以做出廣角度的開合，因此能夠吞下比自己體型還大的獵物，然而在南非一處私人野生動物保護區中，一條長3.9公尺的蟒蛇卻在吞下豪豬後離奇死亡，園區內的工作人員指出，蟒蛇應該能正常吞食豪豬，因此牠的死因恐怕與人類有關。

根據外媒報導，南非的私人野生動物保護區Lake Eland Game Reserve，有一條長約3.9公尺的非洲岩蟒，在吞下重達13.8公斤的巨型豪豬後離奇死亡。從影片中可以看到，蟒蛇的肚子被撐得鼓鼓的，園區內的巡守員為了釐清牠的死因，剖開蟒蛇的肚子，在裡面發現一頭尚未消化的豪豬，豪豬的身體仍相當完整，身上的大部分的刺也都還在，但有一些刺穿了蟒蛇的消化道，導致其死亡。

園區的工作人員珍妮佛（Jennifer Fuller）認為，蟒蛇的死有些不尋常，因為豪豬原本就是他們的獵物之一，所以不管豪豬身上有多少刺，蟒蛇都應該能順利消化，因此她推測蟒蛇在進食過程可能遭遊客圍觀，造成牠極大的壓力，蛇類在受到威脅時，都會將腹中的食物反芻吐出，結果卻在反芻的時候被刺卡住，最終不幸慘死。

非洲岩蟒是一種無毒蟒蛇，主要分布在非洲南部的撒哈拉地區，成年的非洲岩蟒體長可達6公尺，是非洲體型最大的蛇類，也是全世界最巨型的蛇類之一。獵食時，非洲岩蟒會用身體使出強勁的擠壓力，將獵物殺死並吞食，年幼的非洲岩蟒主要以鼠類為食，成年的非洲岩蟒則會捕食大型動物，像是羚羊、羊等，甚至還會捕食小型鱷魚。