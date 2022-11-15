大陸河北一名飼主在魚缸裡，養了一隻虎頭鯊及數隻鸚鵡魚，豈料他忘記餵食數天，看到魚缸裡的虎頭鯊已翻肚，他才意識到自己疏忽了，詭異的是，虎頭鯊的嘴裡還吐出一截舌頭，乍看以為是虎頭鯊咬舌自盡，但檢查後發現，牠其實是吞鸚鵡魚時被噎死。

綜合陸媒報導，河北滄州一名男子將虎頭鯊與數隻鸚鵡魚，放在同一個魚缸裡飼養，豈料有幾天他工作太忙，忘了給虎頭鯊餵食，男子發現後為時已晚，虎頭鯊不僅翻肚喪命，嘴裡還吐出疑似舌頭的異物，讓他感到非常困惑，隨後將虎頭鯊撈起來查看。

原來虎頭鯊並非吐出舌頭，而是因為牠肚子太餓，竟將「室友」鸚鵡魚吃掉，雖然虎頭鯊吃鸚鵡魚並非罕事，但鸚鵡魚體型並不小，虎頭鯊吞食時慘被噎死，最終不僅沒填飽肚子還慘死，鸚鵡魚一截尾巴則留在外面，乍看像是虎頭鯊的舌頭。不少網友表示「好像咬舌自盡」、「一屍兩命」、「這一條虎頭鯊有點蠢」。

虎頭鯊又被稱作淡水鯊魚、熱帶魚藍鯊，屬於熱帶淡水魚，因形體酷似鯊魚而得名，但牠其實是鯰魚的一種，與鯊魚並沒有任何關係，多作為觀賞魚飼養，耐低氧能力強，不過抗低溫能力弱，原產於泰國、馬來西亞等國家，體長約8至15公分，野生虎頭鯊可長到50公分，性情溫和，屬於雜食性，而且食量很大，生長速度快。