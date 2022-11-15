大陸江蘇一間店家老闆發現，有一隻大型黑色生物闖入店內，仔細一看竟像是保育類動物「猞猁」，讓他嚇得立刻通報相關單位，然而專家鑑定過後，發現這隻動物並不是猞猁，而是一隻緬因貓，同時牠的主人也因為愛寵不見而報警，警方這才讓一人一貓順利團圓。

根據《江蘇新聞》報導，江蘇南京一間店家老闆發現，有一隻「黑色猞猁」突然闖入，讓他嚇一大跳，因為猞猁在大陸屬於國家二級保護動物，所以老闆連忙通報相關單位求助，請他們到現場幫忙處理這隻罕見動物。

然而警方將這隻「黑色猞猁」帶到警局，並請專家前來鑑定後，發現牠根本就不是猞猁，而是一隻黑色的緬因貓；與此同時，警方也接獲黃姓女子報案，聲稱家裡的黑貓走失了，結果發現這隻被誤認成猞猁的貓咪，就是黃小姐家中飼養的寵物。

黃小姐受訪時表示，因為住家太過老舊，再加上緬因貓太重又喜歡到處爬來爬去，最後就踩空摔了下去，才會造成這起烏龍事件，所幸有好心人報案，她才能和愛貓再度團圓，事後也有帶貓去看獸醫，身體並無大礙。

新聞曝光後，吸引許多網友關注，大家紛紛留言，「一身肥膘愛登高，失足踏空江湖飄。囚入鐵籠為哪遭，不是猞猁我是貓。」、「猞猁沒有這個花色的」、「笑死我了，緬因不要面子的嗎」、「怎麼看都是貓，怎麼會搞錯的？」、「原來長胖還可以變成保護動物啊」、「養貓請做好保護措施！這可不是開玩笑的！」。