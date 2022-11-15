印度賈坎德邦一名男子喝醉酒後，看到路邊出現一條巨蟒，他不僅未感到害怕，甚至還把蟒蛇抓起來，套在脖子上當成圍巾，蟒蛇受到驚嚇後，身體越纏越緊，導致男子難以呼吸，才發現不對勁，所幸他的兒子發現後，趕緊跑過來幫忙，花了20分鐘才擺脫蟒蛇的糾纏。

根據印度媒體報導，居住在賈坎德邦加爾赫瓦縣（Garhwa）的比賈拉勒（Birjalal Ram Bhuiyan），日前喝醉酒後發現路邊出現一條巨蟒，他並沒有馬上躲開，而是將蟒蛇抓起來，圍在自己的脖子上，當時他還未意識到事情的嚴重性，蟒蛇受到驚嚇後，開始纏繞比賈拉勒的脖子，而且越纏越緊。

比賈拉勒當下難以呼吸，卻無法將蟒蛇取下來，所幸他的14歲兒子尼蒂許（Nitish）發現後，趕緊找來朋友幫忙，纏鬥一段時間未果，他們試圖將蟒蛇扯進水中，但牠還是不願意離開，眾人經過20分鐘的努力，蟒蛇終於鬆開身體，比賈拉勒才得以脫身，僅受到一些輕傷，隨後被送往村裡治療，目前不清楚蟒蛇下場如何。

不過若是在野外看到蟒蛇，最好立即躲開，先前就曾發生蟒蛇吃人事件，印尼蘇門答臘島一名54歲婦人潔荷拉（Jahrah），一日到叢林採集橡膠，豈料她卻被一條長達6.7公尺的網紋蟒（Reticulated python）吞下肚，員警剖開蟒蛇腹部驗屍，指潔荷拉可能是在還活著的情況下，被大蟒蛇緩緩吞下肚，死亡過程非常痛苦。

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