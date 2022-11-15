大陸警方日前接獲消息，稱有人在山上非法狩獵，結果真的抓到凶手，他架設網子獵捕小鳥，多達1000隻鳥屍排列在地，畫面怵目驚心，偵訊過程中，男子坦承，自己抓這麼多小鳥只是為了要「涮火鍋吃」。

綜合陸媒報導，大陸警方日前發現，平陽縣南雁鎮雁峰村山上的智覺寺附近有人在進行非法狩獵，於是在路口蹲守，果然順利抓到人。只見吳姓男子騎著電動機車下山，後面載著一個綠色的編織袋，裡面還裝著疑似麻雀等鳥類的屍體，坐墊下方還放有一個袋子，裝著幾隻疑似畫眉的鳥類屍體，以及2個小錄音機。

警方透露，吳姓男子很快就認罪，還仔細地說明了捕鳥的方法，他先用竹竿撐起網子，再用錄音機播放事先錄好的鳥叫聲，吸引其他小鳥自投羅網。後來男子帶警方回到設網的地方，發現上面還掛著許多鳥屍，男子撐自己只會抓活鳥，再扭斷牠們的脖子裝進袋子裡帶走，其餘鳥屍則繼續掛在網子上不處理。

男子稱這個方法是上網學習而來，架設好網子以後，他就會先離開，等到天氣好的時候再過來收網，捕鳥的原因則是為了要涮火鍋吃。經過清點，警方查獲麻雀948隻、畫眉鳥13隻，還有2台錄音機和11張大網子，最終警方依非法狩獵，對男子採取刑事強制措施，案件將進一步審理。