大陸廣東一名網友近日在路邊，發現一隻瘦弱的流浪貓，讓他看了非常心疼，隨後幫忙買飼料餵食，豈料貓咪才剛吃不久，後面竟衝出一大群貓咪，似乎也想討東西吃，讓該名網友看了非常詫異，直呼「我只是餵了一隻，沒想到來了一大群」。

綜合陸媒報導，廣東廣州一名網友11日傍晚走在街上時，看到路邊出現一隻挨餓的流浪貓，讓他感到非常心疼，隨後在附近商店買食物，再返回原地餵食貓咪，豈料一群流浪貓從夜色中跑了出來，隨後全都跑到原PO面前，似乎在表示「我們也想吃」，他打開手電筒一看，貓咪數量驚人，牠們的眼睛在夜裡反光，看起來有些嚇人。

不少網友表示，「我還以為到了喵星球」、「貓咪：衝呀！前面有免費晚餐」、「不好意思，其實你餵的是貓老大」、「這條街上一定沒有老鼠」、「貓咪隊伍有點過於龐大」，另外也有人擔心，貓咪數量太多，恐會衍生出繁殖過剩問題，希望當地相關部門能介入處理，幫貓咪進行節育，民眾也不應該投餵，以免造成當地生態失衡。

美國路易斯安那州也有人遇過類似狀況，一名職業射擊手羅伯特（Robert Brantley）開車前往靶場時，發現路上有一隻流浪幼貓，擔心小貓會被車撞，因此停車查看，豈料當他將貓咪捧起後，12隻貓陸續從草叢裡跑出來，讓羅伯特驚訝的說，「我的天呀！我沒辦法一次養這麼多隻，我以為只有一隻貓啊」，隨後還是全數將貓帶走，替牠們尋找新主人。