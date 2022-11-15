現代許多不愛出門，只喜歡窩在家裡的人，被稱作「宅男」、「宅女」，但你知道古代也有宅男嗎？北宋宰相王安石因沉迷於學習，每天足不出戶，也挪不出時間洗漱，導致臉一天比一天黑，弟子看到還以為他生病了，急忙請大夫檢查，沒想到他臉上的只是汙垢，而不是生病。

王安石從小就喜歡讀書，且天資聰穎、文筆極佳，文學家歐陽修看過他的作品後，還向周圍人傳播了他的才華；王安石22歲就考中進士，且在政治一途頗有建樹，官至觀文殿大學士、鎮南軍節度使，還被封為荊國公，他的思想也對後世有很深遠的影響，在文學造詣方面則被譽為唐宋八大家。然而在這些優秀事蹟的背後，隱藏著讓人出乎意料的反轉，王安石竟是不愛出門的宅男？

大陸雜誌《國家人文歷史》指出，王安石因為沉迷於學習，不但足不出戶，連衣服也懶得換，《宋史‧王安石傳》記載，「安石未貴時，名震京師，性不好華腴，自奉至儉，或衣垢不浣，面垢不洗，世多稱其賢。」意指王安石還沒顯貴之時，生活習慣比較邋遢，不但衣服不換，臉也不洗，但也因為這種「極簡生活」而被世人稱道。

然而不常洗漱導致王安石的臉部逐漸發黑，弟子見狀以為他生病了，於是著急請來大夫幫忙看病，未料大夫檢查後卻說：「此垢汙，非疾也。」指王安石臉上的只是汙垢，而不是生病的關係，弟子聽完以後，便拿來肥皂給王安石洗臉，結果他竟拒絕，還振振有詞地說道：「天生黑於予，澡豆其如予何！」表示自己天生臉就黑，不需要洗臉。